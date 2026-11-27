Orange Day in Herrstein Frauen kämpfen gemeinsam gegen Hass und Gewalt Kurt Knaudt 27.11.2026, 13:00 Uhr

i Dieses eindrucksvolle Plakat, das von Schülerinnen der IGS gestaltet wurde, zog beim Orange Day in Herrstein die Blicke auf sich. Kurt Knaudt

Beim Orange Day in Herrstein setzten auch Schülerinnen der IGS ein Zeichen. Eine Ausstellung zu starken Frauen ist im Verwaltungsgebäude der VG zu sehen.

Da bleibt nur fassungsloses Kopfschütteln: Erst seit 15. Mai 1997 ist Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand. Das beschloss der Bundestag damals nach jahrelangem zähen parlamentarischen Ringen. Daran erinnerte Miriam Kösterkamp vom Frauennotruf in Idar-Oberstein beim Orange Day in Herrstein, durch dessen Programm Tanja Füllmann, die Gleichstellungsbeauftragte der VG Herrstein-Rhaunen, führte.







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