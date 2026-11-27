Beim Orange Day in Herrstein setzten auch Schülerinnen der IGS ein Zeichen. Eine Ausstellung zu starken Frauen ist im Verwaltungsgebäude der VG zu sehen.
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Da bleibt nur fassungsloses Kopfschütteln: Erst seit 15. Mai 1997 ist Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand. Das beschloss der Bundestag damals nach jahrelangem zähen parlamentarischen Ringen. Daran erinnerte Miriam Kösterkamp vom Frauennotruf in Idar-Oberstein beim Orange Day in Herrstein, durch dessen Programm Tanja Füllmann, die Gleichstellungsbeauftragte der VG Herrstein-Rhaunen, führte.