Es war ein Zufall, den das Forstamt Birkenfeld auf die richtige Spur führte: Die Suche nach Biotopbäume führte die Förster an einen wenig beachteten steilen Hang in Berschweiler. Dort entdeckten sie einen Bestand des seltenen Französischen Ahorns.
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Die gezielte Saatguternte des seltenen Französischen Ahorns in Berschweiler bei Kirn durch das Forstamt Birkenfeld und die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) von Landesforsten Rheinland-Pfalz sichert klimaresistentes Erbgut.