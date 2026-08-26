Saatguternte in Berschweiler
Förster entdecken zufällig seltenen Französischen Ahorn
Die Samen des Französischen Ahorns wurden sorgsam in Säcke verpackt, sodass eine genaue Dokumentation der Herkunft gewährleistet
Die Samen des Französischen Ahorns wurden sorgsam in Säcke verpackt, sodass eine genaue Dokumentation der Herkunft gewährleistet ist.
Michael Dupre

Es war ein Zufall, den das Forstamt Birkenfeld auf die richtige Spur führte: Die Suche nach Biotopbäume führte die Förster an einen wenig beachteten steilen Hang in Berschweiler. Dort entdeckten sie einen Bestand des seltenen Französischen Ahorns.

Lesezeit 3 Minuten
Die gezielte Saatguternte des seltenen Französischen Ahorns in Berschweiler bei Kirn durch das Forstamt Birkenfeld und die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) von Landesforsten Rheinland-Pfalz sichert klimaresistentes Erbgut.
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