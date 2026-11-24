Mit unerfreulichen Konsequenzen muss der „wiedergefundene“ Fahrer rechnen, der sein stark beschädigtes Auto nach einem Unfall einfach zurückgelassen hat. Derweil berichtet die Polizei, dass solche Fälle immer mal wieder vorkommen.
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Ein schwerer Unfall wird gemeldet, Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen rücken aus. Am Straßenrand finden die Einsatzkräfte schließlich ein schwer beschädigtes, nahezu schrottreifes Auto, auf der Seite liegend. Von den Insassen fehlt allerdings jede Spur.