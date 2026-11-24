Rätselhafter Unfall auf L167 Flucht aus schrottreifem Auto: Kommt immer wieder vor Peter Bleyer 24.11.2026, 07:00 Uhr

i Einfach zurückgelassen hatte der Fahrer sein stark beschädigtes Auto. Wie die Polizei erklärt, kommt so was immer wieder vor. Christian Schulz. Hosser

Mit unerfreulichen Konsequenzen muss der „wiedergefundene“ Fahrer rechnen, der sein stark beschädigtes Auto nach einem Unfall einfach zurückgelassen hat. Derweil berichtet die Polizei, dass solche Fälle immer mal wieder vorkommen.

Ein schwerer Unfall wird gemeldet, Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen rücken aus. Am Straßenrand finden die Einsatzkräfte schließlich ein schwer beschädigtes, nahezu schrottreifes Auto, auf der Seite liegend. Von den Insassen fehlt allerdings jede Spur.







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