Meinung zum Dorfsaal Fall berührt Frage nach Selbstverständnis Kurt Knaudt 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Kommentarfoto Kurt Knaudt Christine Knaudt

Der Fall um die Schließung des alten Dorfsaals in Hottenbach berührt die Frage nach dem Selbstverständnis der Kreisverwaltung, kommentiert Kurt Knaudt.

Die Kreisverwaltung ist eine Aufsichts- und eine Dienstleistungsbehörde. Als Aufsichtsbehörde ist sie mit der Schließung des alten Dorfsaals in Hottenbach auf Nummer sicher gegangen. Aber als von Steuergeldern bezahlter Dienstleister stünde es ihr gut zu Gesicht, gemeinsam mit dem Eigentümer und dem Kulturverein nach einem gangbaren Weg zu suchen.







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