Bebauungsplan für Weiersbach
Eine Stimme gegen das Neubaugebiet „Auf den Zäunen“ 
Diese Bauruine an der Gimbweilerstraße wird abgerissen und an dieser Stelle soll dann eine der zwei Zufahrten zum geplanten Neub
Diese Bauruine an der Gimbweilerstraße wird abgerissen und an dieser Stelle soll dann eine der zwei Zufahrten zum geplanten Neubaugebiet entstehen.
Franz Cronenbrock

Hans-Josef Sauer als Vertreter der Bürgerstimme Weiersbach wollte den Aufstellungsbeschluss für das Neubaugebiet verhindern. Doch sein Antrag fand keine Mehrheit. Zudem durfte er als Anlieger dann nicht mitstimmen. Dies will er nun prüfen lassen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Gemeinderat in Hoppstädten-Weiersbach hat in der jüngsten Sitzung der Aufstellung des Bebauungsplans „Auf den Zäunen“ im Ortsteil Weiersbach mit großer Mehrheit zugestimmt. Aber der Reihe nach: Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit musste die Tagesordnung angepasst werden.
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