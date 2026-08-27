Eine Stimme gegen das Neubaugebiet „Auf den Zäunen“

Hans-Josef Sauer als Vertreter der Bürgerstimme Weiersbach wollte den Aufstellungsbeschluss für das Neubaugebiet verhindern. Doch sein Antrag fand keine Mehrheit. Zudem durfte er als Anlieger dann nicht mitstimmen. Dies will er nun prüfen lassen.

Der Gemeinderat in Hoppstädten-Weiersbach hat in der jüngsten Sitzung der Aufstellung des Bebauungsplans „Auf den Zäunen“ im Ortsteil Weiersbach mit großer Mehrheit zugestimmt.

Aber der Reihe nach:

Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit musste die Tagesordnung angepasst werden.