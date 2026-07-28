Kirmes in Ruschberg Eine erste Kinder-Disco, Straußrede und viel Musik 28.07.2026, 15:00 Uhr

i Die Ruschberger feiern von 14. bis 18. August ihre Kirmes am und im Bürgerhaus. Andreas Doll. Andreas Doll/Strohbären

Die Vorbereitungen zur Kirmes in Ruschberg laufen. Vier Tage lang wird wieder am und im Bürgerhaus gefeiert. Für das Mittagessen am Montag sind Vorbestellungen erwünscht.

Die Kirmes in Ruschberg wird in diesem Jahr von Freitag, 14. bis Montag, 17. August, am und im Bürgerhaus gefeiert. Los geht es freitags mit einem offiziellen Fassbieranstich um 18.30 Uhr. Danach startet im Bürgerhaus erstmals eine Kinder-Disco. Den Abend beschließt eine Malle-Party mit Happy Hour im Bürgerhaus.







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