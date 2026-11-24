Geboren 1926 Ein Schwätzchen hält die Brückenerin heute noch gern Sascha Saueressig 24.11.2026, 09:48 Uhr

i Ilse Pilger hat am 19. November ihren 100. Geburtstag gefeiert. Sie wohnt immer noch daheim in ihren eigenen vier Wänden. Gerhard Ding. GERHARD DING

Die Feierlichkeiten nehmen für Ilse Pilger auch ein paar Tage nach ihrem Jubeltag kein Ende. Nachbarn, Freunde und Bekannte statten der 100-Jährigen einen Besuch ab.

Auch ein paar Tage nach dem besonderen Geburtstag: Die Brückenerin Ilse Pilger hat am vergangenen Donnerstag, 19. November, ihren 100. Geburtstag gefeiert. Und die Zahl der Gratulanten nimmt nicht ab. „Heute Nachmittag haben wir Besuch von Nachbarn und Bekannten, die mit meiner Oma noch auf ihren Geburtstag anstoßen wollen und sich auch nach ihr erkundigen“, berichtet Enkel Patrick Pilger.







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