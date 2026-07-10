VG-Wehren im Dauereinsatz
Dreimal brennt es an der L347 bei Berglangenbach
Mit einem Großaufgebot versuchten die Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Baumholder, den Bränden am Donnerstagabend Herr zu
Mit einem Großaufgebot versuchten die Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Baumholder, den Bränden am Donnerstagabend Herr zu werden. Dabei erschwerten Hitze und Wind die Löscharbeiten.
Werle Benjamin

Bei Berglangenbach hat sich zuerst ein Böschungsbrand auf ein angrenzendes Waldstück ausgebreitet. Und nur wenige Stunden später werden erneut zwei Feuer in der Nähe der Landesstraße 347 gemeldet: Großeinsätze für die erschöpften Einsatzkräfte. 

Lesezeit 2 Minuten
Eine Serie von Flächenbränden hat am Donnerstag, 9. Juli, die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Baumholder und Birkenfeld auf Trab gehalten. Gegen 14 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Böschungsbrand entlang der Landesstraße 347 in Höhe der Einmündung der Kreisstraße 59 nach Berglangenbach aus.
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