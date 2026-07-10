Bei Berglangenbach hat sich zuerst ein Böschungsbrand auf ein angrenzendes Waldstück ausgebreitet. Und nur wenige Stunden später werden erneut zwei Feuer in der Nähe der Landesstraße 347 gemeldet: Großeinsätze für die erschöpften Einsatzkräfte.
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Eine Serie von Flächenbränden hat am Donnerstag, 9. Juli, die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Baumholder und Birkenfeld auf Trab gehalten. Gegen 14 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Böschungsbrand entlang der Landesstraße 347 in Höhe der Einmündung der Kreisstraße 59 nach Berglangenbach aus.