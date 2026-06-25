Strompartnerschaft beschlossen, doch die Bedenken bleiben. Warum sich nicht alle im VG-Rat Herrstein-Rhaunen mit der neuen Kooperation anfreunden können.
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Jetzt also doch: Der Verbandsgemeinderat Herrstein-Rhaunen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, bei der „Interkommunalen Zusammenarbeit zur regionalen Stromversorgung“ im Kreis Birkenfeld mitzumachen. Das Abstimmungsergebnis mit 16 Ja- und 10 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen lässt aber erkennen, dass es nach wie vor Bedenken gibt.