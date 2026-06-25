VG-Rat Herrstein-Rhaunen Doch noch ein Ja zur Strompartnerschaft 25.06.2026, 18:00 Uhr

i Im Kern geht es bei dem Modell, das jetzt im VG-Rat diskutiert wurde, darum, bei der eigenen Stromversorgung nicht nur Zuschauer, sondern Akteur zu sein. Davon sollen letztlich auch die Bürger durch stabile Preise profitieren. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Strompartnerschaft beschlossen, doch die Bedenken bleiben. Warum sich nicht alle im VG-Rat Herrstein-Rhaunen mit der neuen Kooperation anfreunden können.

Jetzt also doch: Der Verbandsgemeinderat Herrstein-Rhaunen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, bei der „Interkommunalen Zusammenarbeit zur regionalen Stromversorgung“ im Kreis Birkenfeld mitzumachen. Das Abstimmungsergebnis mit 16 Ja- und 10 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen lässt aber erkennen, dass es nach wie vor Bedenken gibt.







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