Fest in Hoppstädten-Weiersbach Diesmal wurde wieder auf dem Marktplatz gefeiert Franz Cronenbrock 20.08.2026, 06:00 Uhr

i Viel Spaß versprach die Schaumparty beim Gemeindefest in Hoppstädten-Weiersbach. Franz Cronenbrock

Der Biergarten fehlte da genauso wenig wie die Schaumparty und viel Musik. Drei Tage lang war jede Menge los bei dem Gemeindefest, das wieder in der Ortsmitte gefeiert wurde. Wie es sich viele Bürger gewünscht hatten.

Das Gemeindefest wieder in die Ortsmitte zu verlegen, wurde von vielen Bürgern und Besuchern begrüßt. Die Gemeindespitze mit Hilfe der Bauhofmitarbeiter und die Vereinsgemeinschaft hatten für das dreitägige Fest den Marktplatz um die Sankt Katharina-Kapelle in der Ortsmitte festlich hergerichtet.







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