Neues Festival kommt Diese Feste werden 2027 in Birkenfeld gefeiert Niels Heudtlaß 18.11.2026, 13:20 Uhr

i Der Birkenfelder Prämienmarkt ist auch für 2027 fest eingeplant. Doch ist das Staubproblem auf dem Talweiherplatz gelöst? Tobias Prietzel

Der Kulturausschuss der Stadt Birkenfeld stellt seine Planung vor. Im Jahr 2027 wird in der Kreisstadt viel gefeiert. Dabei sind einige bekannte Feste, aber auch ein komplett neues Festival. Worauf die Birkenfelder sich 2027 freuen können.

Der Kulturausschuss der Stadt Birkenfeld hat gemeinsam mit Marktmeister Jürgen Schug die Fest-Planungen für das Jahr 2027 vorgestellt. Die meisten in Birkenfeld lieb gewonnenen Feste kehren zurück, die Birkenfelder können sich aber auch auf eine neue Feierlichkeit freuen.







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