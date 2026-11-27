Der Birkenfelder Kulturausschuss hat ein umfangreiches Programm für 2027 vorgesehen. Aber insbesondere für das Street-Food-Festival Anfang Juni und den Prämienmarkt im Juli gibt es Sorgen, ob die Staubentwicklung in diesem Jahr nun passé ist.
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Der Talweiherplatz ist das Zentrum für Großveranstaltungen in der Kreisstadt. Nachdem die Fläche nach umfangreichen Bauarbeiten im Mai wiedereröffnet wurde, gab es aber auch direkt Kritik an der Staubentwicklung der neuen wassergebundenen Decke: Es kam zum Teil zu einer Staubbelastung, die Besucher und Standbetreiber einschränkten.