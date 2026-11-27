Events auf dem Talweiherplatz Die Verdichtung des Festplatzes soll Abhilfe bringen Niels Heudtlaß 27.11.2026, 11:00 Uhr

i Die Stufen rund um den Festplatz erschweren den barrierefreien Zugang zum Festplatz. Im hinteren Teil des Zentralen Omnibusbahnhofs führt ein Weg stufenlos auf den Platz. Niels Heudtlaß

Der Birkenfelder Kulturausschuss hat ein umfangreiches Programm für 2027 vorgesehen. Aber insbesondere für das Street-Food-Festival Anfang Juni und den Prämienmarkt im Juli gibt es Sorgen, ob die Staubentwicklung in diesem Jahr nun passé ist.

Der Talweiherplatz ist das Zentrum für Großveranstaltungen in der Kreisstadt. Nachdem die Fläche nach umfangreichen Bauarbeiten im Mai wiedereröffnet wurde, gab es aber auch direkt Kritik an der Staubentwicklung der neuen wassergebundenen Decke: Es kam zum Teil zu einer Staubbelastung, die Besucher und Standbetreiber einschränkten.







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