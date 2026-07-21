Die Vereinsgemeinschaft und die Ortsgemeinde organisieren die alljährliche Käfelder Korfkirb. Zwei Tage lang wurde rund um das Bürgerhaus gefeiert. Am Sonntag folgte eine große Tanzshow, die viel Zuspruch fand.
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Zwei Tage lang wurde Kempfeld zur großen Festmeile: Die zwölfte Käfelder Dorfkirb lockte bei bestem Sommerwetter an beiden Festtagen zahlreiche Besucher rund um das Bürgerhaus. Schon am Samstag sorgten Fassanstich und Livemusik mit der Gruppe Tone Factory für ausgelassene Stimmung.