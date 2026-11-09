Vortrag in Idar-Oberstein
Die Google-Managerin und das zehnfache Denken
Oberbürgermeister Frank Frühauf und die städtische Wirtschaftsförderung (von links) Diana Spornitz vom Stadtmarketing sowie Sara
Oberbürgermeister Frank Frühauf und die städtische Wirtschaftsförderung (von links) Diana Spornitz vom Stadtmarketing sowie Sarah Wagner von der Wirtschaftsförderung luden Aprajita Jain, Chief Brand & Creative Marketing Evangelist bei Google, zu dem spannenden wie informativen Vortrag über die Silicon-Valley-Prinzipien ein.
Thomas Brodbeck

Vor rund 100 Zuschauern sprach Google-Managerin Aprajita Jain, die in Idar-Oberstein aufgewachsen ist, über kreative Prozesse und Innovationspotenziale. Und über das Geheimnis des zehnfachen Denkens.

Lesezeit 2 Minuten
Die hochkarätige Google-Managerin Aprajita Jain referierte in der Göttenbach-Aula über „Einladung zur Innovation: Silicon-Valley-Prinzipien“. Außerordentlich eloquent und charismatisch beschrieb Jain, die in Idar-Oberstein aufwuchs, fünf wesentliche Kriterien für den globalen Erfolg von Google.
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