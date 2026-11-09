Vor rund 100 Zuschauern sprach Google-Managerin Aprajita Jain, die in Idar-Oberstein aufgewachsen ist, über kreative Prozesse und Innovationspotenziale. Und über das Geheimnis des zehnfachen Denkens.
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Die hochkarätige Google-Managerin Aprajita Jain referierte in der Göttenbach-Aula über „Einladung zur Innovation: Silicon-Valley-Prinzipien“. Außerordentlich eloquent und charismatisch beschrieb Jain, die in Idar-Oberstein aufwuchs, fünf wesentliche Kriterien für den globalen Erfolg von Google.