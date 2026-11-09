Vortrag in Idar-Oberstein Die Google-Managerin und das zehnfache Denken Thomas Brodbeck 09.11.2026, 13:00 Uhr

i Oberbürgermeister Frank Frühauf und die städtische Wirtschaftsförderung (von links) Diana Spornitz vom Stadtmarketing sowie Sarah Wagner von der Wirtschaftsförderung luden Aprajita Jain, Chief Brand & Creative Marketing Evangelist bei Google, zu dem spannenden wie informativen Vortrag über die Silicon-Valley-Prinzipien ein. Thomas Brodbeck

Vor rund 100 Zuschauern sprach Google-Managerin Aprajita Jain, die in Idar-Oberstein aufgewachsen ist, über kreative Prozesse und Innovationspotenziale. Und über das Geheimnis des zehnfachen Denkens.

Die hochkarätige Google-Managerin Aprajita Jain referierte in der Göttenbach-Aula über „Einladung zur Innovation: Silicon-Valley-Prinzipien“. Außerordentlich eloquent und charismatisch beschrieb Jain, die in Idar-Oberstein aufwuchs, fünf wesentliche Kriterien für den globalen Erfolg von Google.







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