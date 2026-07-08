Ausstellung in Birkenfeld Die Bilder zaubern Besuchern ein Lächeln ins Gesicht Ingrid Raagaard 08.07.2026, 08:00 Uhr

i Alexa Adrian (links) und Nada Vitz bei der Ausstellungseröffnung Ingrid Raagaard

Unter dem Titel „Notendurchschnitt“ sind beim Kunstverein Obere Nahe Arbeiten von zwei Künstlerinnen zu sehen, die ungewöhnlich sind. Wer auf künstlerische Entdeckungsreise gehen will, darf sich auf Überraschungen freuen.

Wer am Wochenende in den Ausstellungsräumen des Kunstvereins Obere Nahe in Birkenfeld die Ausstellung der beiden Künstlerinnen Alexa Adrian und Nada Vitz besuchte, bekam ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Arbeiten der beiden waren tiefgründig und trotzdem äußerst amüsant.







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