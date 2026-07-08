Ausstellung in Birkenfeld
Die Bilder zaubern Besuchern ein Lächeln ins Gesicht
Alexa Adrian (links) und Nada Vitz bei der Ausstellungseröffnung
Alexa Adrian (links) und Nada Vitz bei der Ausstellungseröffnung
Ingrid Raagaard

Unter dem Titel „Notendurchschnitt“ sind beim Kunstverein Obere Nahe Arbeiten von zwei Künstlerinnen zu sehen, die ungewöhnlich sind. Wer auf künstlerische Entdeckungsreise gehen will, darf sich auf Überraschungen freuen.

Lesezeit 1 Minute
Wer am Wochenende in den Ausstellungsräumen des Kunstvereins Obere Nahe in Birkenfeld die Ausstellung der beiden Künstlerinnen Alexa Adrian und Nada Vitz besuchte, bekam ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Arbeiten der beiden waren tiefgründig und trotzdem äußerst amüsant.
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