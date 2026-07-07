Feiern auf dem Talweiherplatz
Der Prämienmarkt-Montag lebt vom gemeinsamen Erlebnis
Kaum ein Fahrzeug blieb frei: Der Autoscooter zählte beim Familien- und Firmentag zu den beliebtesten Attraktionen auf dem Birke
Kaum ein Fahrzeug blieb frei: Der Autoscooter zählte beim Familien- und Firmentag zu den beliebtesten Attraktionen auf dem Birkenfelder Prämienmarkt.
Tobias Prietzel

Vier Tage lang feiern die Birkenfelder ihren Prämienmarkt auf dem Talweiherplatz. Zum Abschluss boten die Schausteller noch einmal vergünstigte Preise, was viele Familien ansprach. 

Lesezeit 1 Minute
Der Montag stand beim Birkenfelder Prämienmarkt ganz im Zeichen von Familien und Firmen. Zum Abschluss der vier Festtage lockten vor allem die vergünstigten Preise an den Fahrgeschäften zahlreiche Besucher auf den Talweiherplatz. Während der Besuch von Firmen am Vormittag noch verhalten ausfiel, nahm der Betrieb im Laufe des Nachmittags deutlich zu.
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