Auch im achten Jahr ist der Zuspruch in Veitsrodt ungebrochen: Das zeigte sich am Samstag erneut bei schönstem Wetter. Die ersten Gäste waren schon um 9 Uhr zum Frühstück da.
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Fünf Stunden Volksfeststimmung beim Regionalmarkt am Samstag, wozu die Ortsgemeinde Veitsrodt auf das Marktgelände eingeladen hatte. Für die Bewirtung sorgten die Anglerfreunde mit Gebratenem vom Rost und Backfisch. Nebenan gab es beste Unterhaltung durch die Spielgemeinschaft der Musikvereine Nahbollenbach und Oberreidenbach mit ihrem Dirigenten Guido Lex.