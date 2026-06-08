Volksfest mit Flohmarkt
Darum wird Veitsrodter Regionalmarkt immer beliebter
Immer beliebt - nicht nur bei diesen Frauen aus Schauren, Mackenrodt und Oberbrombach - das Veitsrodter Marktfrühstück.
Immer beliebt - nicht nur bei diesen Frauen aus Schauren, Mackenrodt und Oberbrombach - das Veitsrodter Marktfrühstück.
Günter Weinsheimer

Auch im achten Jahr ist der Zuspruch in Veitsrodt ungebrochen: Das zeigte sich am Samstag erneut bei schönstem Wetter. Die ersten Gäste waren schon um 9 Uhr zum Frühstück da.

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Fünf Stunden Volksfeststimmung beim Regionalmarkt am Samstag, wozu die Ortsgemeinde Veitsrodt auf das Marktgelände eingeladen hatte. Für die Bewirtung sorgten die Anglerfreunde mit Gebratenem vom Rost und Backfisch. Nebenan gab es beste Unterhaltung durch die Spielgemeinschaft der Musikvereine Nahbollenbach und Oberreidenbach mit ihrem Dirigenten Guido Lex.

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