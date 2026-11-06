Legendäre KaFF-Bühne Bleibt der Dorfsaal für immer geschlossen? Kurt Knaudt 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Johannes Kuhn (hier mit seiner Frau Angelika und den KaFF-Aktivisten Petra und Herbert Krug) vermisst ebenso wie der Vorstand des Kulturvereins eine Dialogbereitschaft der Kreisverwaltung zur Nutzung des alten Dorfsaals in Hottenbach. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Jahrzehntelang bot er eine Bühne für Kleinkunst und Kabarett – doch wie soll es nun mit dem legendären Dorfsaal in Hottenbach, in dem so viele KaFF-Veranstaltungen stattfanden, weitergehen?

Bleibt der legendäre Dorfsaal des Gasthauses Dalheimer in Hottenbach, in dem der Verein KaFF (Kultur auf Feld und Flur) über Jahrzehnte Kabarett und Kleinkunst präsentierte, für immer geschlossen? Zurzeit deutet alles darauf hin. Gegen die Verordnung der Kreisverwaltung in Birkenfeld, die im August 2025 nach einer Begehung eine weitere Nutzung wegen erheblicher Mängel im Brandschutz und in der Statik untersagt hatte, hatte Eigentümer Johannes ...







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