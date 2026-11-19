Alte Szenen zum Jubiläum Birkenfelder Theatergruppe hat zu Zeitreise eingeladen Karsten Schultheiß 19.11.2026, 12:00 Uhr

i Szene aus „Die gelehrten Frauen“: Anne Pick-Herz (von links), Kendra Stockmar-Reidenbach und Katja Dringelstein Gerhard Ding

An ihren Jubiläumsabenden führte die Theatergruppe ihr ganz eigenes Drama auf. Es ging um die eigene Geschichte und das in den vergangenen 20 Jahren geleistete.

Bei ihren drei Jubiläumsabenden unter dem Motto „Nachrichten aus der besten aller Welten“ beeindruckte die Theatergruppe Birkenfeld wieder mit ihren schauspielerischen Leistungen. Indes blieben die Zuschauerzahlen hinter den Erwartungen zurück: Im Gegensatz zu den bekannten Dramen „Schinderhannes“ und „Wilhelm Tell“, die in den letzten beiden Jahren fünfmal für ein fast volles Haus sorgten, war die Birkenfelder Stadthalle einmal gut und zweimal ...







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