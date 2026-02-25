Hoffnung für das Stadthaus Birkenfelder Ratskeller: Zwei Bewerber wollen Traditions-Gastro Niels Heudtlaß 25.02.2026, 15:00 Uhr

i Aktuell steht der Ratskeller in Birkenfeld leer. Doch es gibt Interessenten für ein neues gastronomisches Angebot. Gerhard Ding

Nach dem Aus von „Sara’s Vintage Tea Rooms“ keimt im Herzen der Kreisstadt neue Hoffnung auf. Für den leerstehenden Ratskeller gibt es zwei ernsthafte Interessenten. Stadtbürgermeister Lampel zeigt sich optimistisch, dass der Betrieb nach schnellen Reparaturen bald startet.

Der Ratskeller in Birkenfeld steht seit dem 1. November 2024 leer. Zu diesem Datum schloss die letzte Pächterin Sara Osbourne ihren Laden mit dem Namen „Sara’s Vintage Tea Rooms And Gin House“. „Mit schwerem Herzen und tiefer Trauer muss ich Ihnen mitteilen, dass ich ab dem 1.







