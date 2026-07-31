Besucherrekord bei Summernights am Badesee Baumholder
Livemusik, Cocktails und Sommerstimmung: Das war eine rundum gelungene erste Summernight am Badesee Baumholder.
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Ein voller Erfolg war die erste Ausgabe 2026 der Summernights am Badesee Baumholder, die alle zwei Jahre im Wechsel mit den Winternights stattfinden. Bereits kurz nach der Eröffnung um 18 Uhr waren sämtliche Sitzplätze belegt. Hunderte Besucher genossen die besondere Atmosphäre direkt am Wasser und sorgten für einen neuen Besucherrekord.