Orchester in Idar-Oberstein Beim Sinfoniekonzert dominierten diesmal tiefe Töne Jutta Gerhold 23.11.2026, 18:00 Uhr

i Beim Herbstkonzert am Totensonntag gaben vier Celli und vier Kontrabässe den Ton an. Das Publikum lauschte aufmerksam. Hosser

Beim traditionellen Sinfoniekonzert am Totensonntag dominierten diesmal die tiefen Töne. Nicht nur die vier Celli und vier Kontrabässe setzten Akzente. Es gab noch weitere musikalische Höhepunkte.

Diesmal dominierten die tiefen Töne des traditionellen Sinfoniekonzerts am Totensonntag. Mit ihrer seit knapp einem Jahr wirkenden neuen Leiterin Andréa Huguenin Botelho setzte das Sinfonieorchester Akzente: Die „Bass-Mafia“ (Zitat eines Spielers) bestand aus vier Celli und vier Kontrabässen.







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