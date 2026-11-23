Beim traditionellen Sinfoniekonzert am Totensonntag dominierten diesmal die tiefen Töne. Nicht nur die vier Celli und vier Kontrabässe setzten Akzente. Es gab noch weitere musikalische Höhepunkte.
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Diesmal dominierten die tiefen Töne des traditionellen Sinfoniekonzerts am Totensonntag. Mit ihrer seit knapp einem Jahr wirkenden neuen Leiterin Andréa Huguenin Botelho setzte das Sinfonieorchester Akzente: Die „Bass-Mafia“ (Zitat eines Spielers) bestand aus vier Celli und vier Kontrabässen.