Sanierung des Brühlstadions Baumholders Eintrittskarte in die Verlosung des Bundes Sascha Saueressig 21.11.2026, 08:00 Uhr

i Die Tribüne (vorn links) und die Laufbahn des Brühlstadions, aber auch die Hochsprung- und Weitsprunganlage sind in die Jahre gekommen. Werle Benjamin (Archiv). Werle Benjamin

Vor 40 Jahren wurde das Brühlstadion eröffnet, seither sind die Nebenanlagen rund um den Stadionrasen in die Jahre gekommen. Um einen Umbau der Aschenbahn zu einer Tartanbahn sowie die Sanierung der Tribünen anzugehen, soll eine Entwurfsplanung her.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Vorsitzende Rasensport beim VfR Baumholder, Matthias Dingert, dem Stadtrat vorgeschlagen, sich für das Bundesförderprogramm zur „Sanierung kommunaler Sportstätten“ zu bewerben, um die in die Jahre gekommene Laufbahn zu erneuern.







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