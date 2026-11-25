Hoppstädten-Weiersbach Autorin hütete das Geheimnis der Eisblumenmaler Franz Cronenbrock 25.11.2026, 09:00 Uhr

i Zur Eröffnung am Tag der offenen Bücherei spielte das Miniorchester des Musikvereins Hoppstädten. Außerdem gab es eine Lesung der Autorin Cornelia M. Kopelski. Franz Cronenbrock

Ob Leon, der Buchstabendetektiv oder die Eisblumenmaler: Die Geschichten von Cornelia M. Kopelski gefielen vielen Kindern beim Tag der offenen Tür der katholischen Gemeindebücherei in Hoppstädten-Weiersbach.

„Hast du das alles selbst erlebt?“, fragte ein etwa achtjähriger Junge nach der Lesung die Autorin Cornelia M. Kopelski. „Ja“, war die Antwort. „Cool.“ Die Lesung aus ihrem neuesten Buch „Das Geheimnis der Eisblumenmaler“, das neu herausgegeben wurde, war ein Teil des Programms der katholischen Gemeindebücherei in Hoppstädten-Weiersbach zum Tag der offenen Bücherei.







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