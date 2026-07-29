Feuerwehr im Kreis Birkenfeld
Appell: Kein offenes Feuer, kein Unkraut abflammen
Unterstützung des Rettungsdiensts am Schlossberg. Eine Person musste mithilfe der Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet werde
Unterstützung des Rettungsdiensts am Schlossberg. Eine Person musste mithilfe der Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet werden. Es war der insgesamt zehnte Einsatz innerhalb von 4 Tagen.
Christian Schulz. Hosser

Die Feuerwehren sind im Kreis Birkenfeld gut aufgestellt, was das Personal betrifft. Doch die Urlaubszeit und die anhaltende Trockenheit fordert die Löschkräfte zusätzlich heraus, so die Wehrleiter Jörg Riemer und Marco Braun. Sie mahnen zu Vorsicht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Urlaubszeit sorgt bei den Feuerwehren im Kreis Birkenfeld für zusätzliche Herausforderungen. Allein zwischen Freitag, 24. Juli, und Montag, 27. Juli, 16 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein zu zehn Einsätzen aus. Es mussten Personen aus einem Aufzug befreit, ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt und der Rettungsdienst mit der Drehleiter unterstützt werden, um eine Person aus einem oberen Stockwerk zu retten.
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