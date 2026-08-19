Der Traum von Musik Agora Music School feiert mit Hardrock-Konzertabend 19.08.2026, 20:00 Uhr

Zum Jubiläum der Agora Music School verspricht ein Konzertabend Rockklassiker und neue Hits. Ein Abend voller Energie, Leidenschaft und echter Live-Atmosphäre erwartet die Besucher.

Um Berufsmusiker zu werden, hat Armin Rauls viele Entbehrungen auf sich genommen – jetzt steht er mit seiner Metalband Endtime Prophets auf den Bühnen Europas. Den Traum, Musiker zu werden, hat der Gitarrist hartnäckig verfolgt, auch wenn es nicht immer einfach war.







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