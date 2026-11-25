Landgericht Bad Kreuznach 41-Jähriger bedrängt Nachbarin – und bleibt straffrei Christine Jäckel 25.11.2026, 12:01 Uhr

i Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach Markus Kilian

Ein 41-Jähriger aus Baumholder bedrängt eine Nachbarin und bleibt am Ende doch ohne Strafe. Warum das Landgericht Bad Kreuznach das Verfahren eingestellt hat und welche Rolle ein besonderer Paragraf dabei spielt.

Weil er bei einer Nachbarin einen sexuellen Übergriff versucht hatte, war ein 41-jähriger Mann aus Baumholder vom Amtsgericht Idar-Oberstein zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte der Angeklagte Berufung reingelegt. Das Landgericht Bad Kreuznach stellte nun das Verfahren ein, weil der Täter von seinem Vorhaben abgelassen hat.







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