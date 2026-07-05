Kirmes in Niederbieber
Zuschauer empfangen Maikönigspaar mit Begeisterung
Am Treffpunkt an der Lauseiche in Monrepos kamen nicht nur zahlreiche junge und alte Burschen zusammen, um die Zeit zu genießen.
Am Treffpunkt an der Lauseiche in Monrepos kamen nicht nur zahlreiche junge und alte Burschen zusammen, um die Zeit zu genießen. Sie konnten unter anderem auch Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig, Ortsvorsteher Karl-Heinz Tross und Lana Horstmann, Mitglied des Landtages, begrüßen.
Jörg Niebergall

Ein besonderer Höhepunkt auf der Kirmes in Niederbieber ist immer der Festumzug – so auch in diesem Jahr. Doch am Montag stehen noch zwei traditionelle und ungewöhnlichere Besonderheiten auf dem Programm, die den Abschluss der Kirmes bilden. 

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Mit dem traditionellen Einholen des Kirmesbaums ging in Niederbieber ein Kirmeswochenende in seine heiße Phase. Der Treffpunkt an der Lauseiche in Monrepos entwickelte sich bei frisch gezapftem Bier, gekühlten Getränken und herzhaften Snacks schnell zum geselligen Auftakt.

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