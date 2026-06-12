Gastro-News aus dem Kreis
„Zur Post“ in St. Katharinen – Gyros vom Inder?
Amandeep Singh (ganz links) mit einem Teil seines Teams
Amandeep Singh (ganz links) mit einem Teil seines Teams
Michael Moehlenhof. Michael Möhlenhof

Mehr als zehn Jahre führt Amandeep Singh in St. Katharinen das Lokal „Zur Post“ mit einer vielseitigen Speisekarte – und Gästen, die gern zu ihm kommen. Seien es nun Einheimische oder Wandergruppen. Wir haben dem Gastronomen einen Besuch abgestattet.

Lesezeit 3 Minuten
Wer in St. Katharinen einkehren möchte, landet früher oder später bei einem Mann, der eine ungewöhnliche kulinarische Brücke schlägt: Amandeep Singh, ein Inder, der einst in Bonn lebte und nach fünf Jahren Arbeit an der Siegfähre seinen Platz im Siebengebirge gefunden hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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