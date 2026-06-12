Gastro-News aus dem Kreis „Zur Post“ in St. Katharinen – Gyros vom Inder? Michael Möhlenhof 12.06.2026, 10:00 Uhr

i Amandeep Singh (ganz links) mit einem Teil seines Teams Michael Moehlenhof. Michael Möhlenhof

Mehr als zehn Jahre führt Amandeep Singh in St. Katharinen das Lokal „Zur Post“ mit einer vielseitigen Speisekarte – und Gästen, die gern zu ihm kommen. Seien es nun Einheimische oder Wandergruppen. Wir haben dem Gastronomen einen Besuch abgestattet.

Wer in St. Katharinen einkehren möchte, landet früher oder später bei einem Mann, der eine ungewöhnliche kulinarische Brücke schlägt: Amandeep Singh, ein Inder, der einst in Bonn lebte und nach fünf Jahren Arbeit an der Siegfähre seinen Platz im Siebengebirge gefunden hat.







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