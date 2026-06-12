Mehr als zehn Jahre führt Amandeep Singh in St. Katharinen das Lokal „Zur Post“ mit einer vielseitigen Speisekarte – und Gästen, die gern zu ihm kommen. Seien es nun Einheimische oder Wandergruppen. Wir haben dem Gastronomen einen Besuch abgestattet.
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Wer in St. Katharinen einkehren möchte, landet früher oder später bei einem Mann, der eine ungewöhnliche kulinarische Brücke schlägt: Amandeep Singh, ein Inder, der einst in Bonn lebte und nach fünf Jahren Arbeit an der Siegfähre seinen Platz im Siebengebirge gefunden hat.