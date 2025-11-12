Container sind aufgebaut Zoorestaurant in Neuwied kann bald die Türen öffnen 12.11.2025, 13:00 Uhr

i Zoodirektor Mirko Thiel begleitet den Aufbau der Container für das neue Restaurant. Am 1. Januar 2026 soll es in Betrieb gehen. Jörg Niebergall

Das nächste Kapitel in der Geschichte des Neuwieder Zoos hat begonnen. Für das neue Restaurant unter der Leitung der Gastronomenfamilie Aslani wurden jetzt Container aufgebaut, die Platz für mehr als 400 Besucher bieten sollen.

Neuer Pächter, neues Konzept: Nach rund 18 Jahren als Chefin des Restaurants im Neuwieder Zoo übergibt Tina Montemurri das Zepter an die Familie Aslani. Zum Jahreswechsel ändert sich aber nicht nur der Betreiber. Auch das Restaurant selbst wechselt den Platz.







