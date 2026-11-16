Aus dem Zoo Neuwied kommt ein Hilferuf: Man steckt in finanziellen Schwierigkeiten, auch die Zukunft verspricht nichts Gutes. Zoodirektor Mirko Thiel berichtet unserer Zeitung von den Hintergründen und erklärt, was nun dringend gebraucht wird.
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Bis zu 500.000 Euro könnten dem Zoo Neuwied im kommenden Jahr fehlen. Neben sinkenden Besucherzahlen und gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Futter hat auch die neue Seehundanlage ihren Teil dazu beigetragen. Warum genau – und was nun langfristig dem Zoo helfen soll –, erklärt Direktor Mirko Thiel.