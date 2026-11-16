Neuwieder Zoo braucht Hilfe Zoodirektor Thiel appelliert: Jetzt sind alle gefragt Viktoria Schneider 16.11.2026, 15:00 Uhr

i Schon seit Jahren geht es dem Zoo Neuwied finanziell nicht gut, berichtet Direktor Mirko Thiel. So schlimm wie in diesem Jahr war es aber lange nicht mehr. Viktoria Schneider

Aus dem Zoo Neuwied kommt ein Hilferuf: Man steckt in finanziellen Schwierigkeiten, auch die Zukunft verspricht nichts Gutes. Zoodirektor Mirko Thiel berichtet unserer Zeitung von den Hintergründen und erklärt, was nun dringend gebraucht wird.

Bis zu 500.000 Euro könnten dem Zoo Neuwied im kommenden Jahr fehlen. Neben sinkenden Besucherzahlen und gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Futter hat auch die neue Seehundanlage ihren Teil dazu beigetragen. Warum genau – und was nun langfristig dem Zoo helfen soll –, erklärt Direktor Mirko Thiel.







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