Pflegebetrug in Millionenhöhe Zeugen stützen Schilderungen des Neuwieder Angeklagten Justin Buchinger 18.11.2026, 13:00 Uhr

i Wegen Abrechnungsbetrug muss sich der ehemalige Geschäftsführer eines Pflegedienstes verantworten. Doch die Schuld könnte bei einem anderen liegen. Kevin Rühle

Im Betrugsprozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer eines Pflegedienstes geht es weiterhin um die Verantwortlichkeit. Während der Betriebsleiter den Angeklagten schwer beschuldigte, stützten nun mehrere Zeugen die Aussagen des Beschuldigten.

Der ehemalige Geschäftsführer eines Neuwieder Pflegedienstes muss sich vor dem Landgericht Koblenz wegen Abrechnungsbetrug verantworten. Auch am dritten Verhandlungstag steht dabei die Frage im Vordergrund, inwieweit der 76-jährige Neuwieder über die Betriebsabläufe des Pflegedienstes Bescheid wusste und wie involviert er war.







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