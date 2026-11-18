Im Betrugsprozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer eines Pflegedienstes geht es weiterhin um die Verantwortlichkeit. Während der Betriebsleiter den Angeklagten schwer beschuldigte, stützten nun mehrere Zeugen die Aussagen des Beschuldigten.
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Der ehemalige Geschäftsführer eines Neuwieder Pflegedienstes muss sich vor dem Landgericht Koblenz wegen Abrechnungsbetrug verantworten. Auch am dritten Verhandlungstag steht dabei die Frage im Vordergrund, inwieweit der 76-jährige Neuwieder über die Betriebsabläufe des Pflegedienstes Bescheid wusste und wie involviert er war.