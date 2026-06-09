Ein renommierter Gegenwartsphilosoph füllte den Alten Bahnhof Puderbach und machte ein anspruchsvolles Thema zu einem lebendigen, überraschend zugänglichen Abend. Tiefgründige Einsichten trafen auf charismatische Erzählkunst.
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Schriftsteller und Schauspieler aller Bekanntheitsgrade, Instrumentalisten, Solosänger oder ganze Chöre: Die Schar derer, die die „Westerwälder Literaturtage“ zu dem gemacht haben, was sie heute sind, ist bunt. Die Spezies der hauptberuflichen Philosophen traf man bisher aber eher selten auf dem Podium an.