Denker bei WW-Literaturtagen
Wolfram Eilenberger fesselt sein Publikum in Puderbach
Gutes Einvernehmen: Der Philosoph und Bestsellerautor Wolfram Eilenberger (rechts) und Moderator Jürgen Hardeck verstanden es in
Gutes Einvernehmen: Der Philosoph und Bestsellerautor Wolfram Eilenberger (rechts) und Moderator Jürgen Hardeck verstanden es in der abschließenden Diskussion bestens, das Publikum in die Thematik einzubinden.
Julia Hilgeroth-Buchner

Ein renommierter Gegenwartsphilosoph füllte den Alten Bahnhof Puderbach und machte ein anspruchsvolles Thema zu einem lebendigen, überraschend zugänglichen Abend. Tiefgründige Einsichten trafen auf charismatische Erzählkunst.

Lesezeit 2 Minuten
Schriftsteller und Schauspieler aller Bekanntheitsgrade, Instrumentalisten, Solosänger oder ganze Chöre: Die Schar derer, die die „Westerwälder Literaturtage“ zu dem gemacht haben, was sie heute sind, ist bunt. Die Spezies der hauptberuflichen Philosophen traf man bisher aber eher selten auf dem Podium an.

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