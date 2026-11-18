Immer wieder ein Ärgernis Wilde Müllkippe blockiert zwei Parkplätze in Neuwied Jörg Niebergall 18.11.2026, 16:30 Uhr

i Gleich zwei Parkplätze in der Heddesdorfer Straße sind seit einigen Tagen zu einer wilden Müllkippe geworden. Jörg Niebergall

Illegale Ablagerung in der Heddesdorfer Straße: Seit Tagen blockiert Unrat hier Stellflächen und sorgt bei Passanten für Ärger. Wer hat das Zeug abgeladen – und wann greift die Stadt durch?

Schön ist anders. Wo eigentlich Autos stehen sollten, macht sich seit einigen Tagen der Müll breit. Ein Leser hat uns darauf hingewiesen, dass gleich zwei Parkplätze in der Heddesdorfer Straße zu einer wilden Müllkippe geworden sind. Ein Anblick, der vielen Passanten gehörig gegen den Strich geht.







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