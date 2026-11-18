Illegale Ablagerung in der Heddesdorfer Straße: Seit Tagen blockiert Unrat hier Stellflächen und sorgt bei Passanten für Ärger. Wer hat das Zeug abgeladen – und wann greift die Stadt durch?
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Schön ist anders. Wo eigentlich Autos stehen sollten, macht sich seit einigen Tagen der Müll breit. Ein Leser hat uns darauf hingewiesen, dass gleich zwei Parkplätze in der Heddesdorfer Straße zu einer wilden Müllkippe geworden sind. Ein Anblick, der vielen Passanten gehörig gegen den Strich geht.