Leben und arbeiten an der B42 Wein als Lebensgefühl erleben auf Gut Hubertusburg Sabine Nitsch 28.08.2026, 09:00 Uhr

i Alexander Klimetzki (3. von rechts), Svetlana (links) und das junge Hubertusburg-Team in Leutesdorf. Hier sitzt auch das Weingut Rebenwächter – und hier soll man Wein erleben, sagt der Chef. Sabine Nitsch

Am Wochenende ist Gut Hubertusburg an der B42 in Leutesdorf für alle geöffnet. Die Gastronomie bietet familienfreundliche Preise und ein außergewöhnliches Ambiente. Das Gut ist auch Heimat der Weinmanufaktur Rebenwächter.

Die Hubertusburg in Leutesdorf ist ein Gefühl. Natürlich weiß jeder Rheinländer und vor allem jeder Kölner, was damit gemeint ist. Alle anderen müssen es bei einem Besuch selber erfahren. Gut Hubertusburg scheint im positiven Sinn wie aus der Zeit gefallen, und dennoch ist die Burg Teil einer Keimzelle, die die Weichen in Richtung Zukunft des Weinbaus in Leutesdorf und am Mittelrhein stellen will .







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