Am Wochenende ist Gut Hubertusburg an der B42 in Leutesdorf für alle geöffnet. Die Gastronomie bietet familienfreundliche Preise und ein außergewöhnliches Ambiente. Das Gut ist auch Heimat der Weinmanufaktur Rebenwächter.
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Die Hubertusburg in Leutesdorf ist ein Gefühl. Natürlich weiß jeder Rheinländer und vor allem jeder Kölner, was damit gemeint ist. Alle anderen müssen es bei einem Besuch selber erfahren. Gut Hubertusburg scheint im positiven Sinn wie aus der Zeit gefallen, und dennoch ist die Burg Teil einer Keimzelle, die die Weichen in Richtung Zukunft des Weinbaus in Leutesdorf und am Mittelrhein stellen will .