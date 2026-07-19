Wandern und kulinarische Genüsse verbinden sich im neuesten Projekt der Linzer Tourist-Information und des Naturgenuss-Netzwerks. Auf zwölf Kilometern konnten sich die Teilnehmer an fünf Snackstationen über regionale Köstlichkeiten freuen.
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Die Tourist-Information der Stadt Linz hat zusammen mit dem Naturgenuss-Netzwerk der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied ein neues Angebot geschaffen: eine Wanderung, zwölf Kilometer lang, bei der touristische und fünf gastronomische Stationen rund um Linz angelaufen werden.