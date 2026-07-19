Naturgenuss in und um Linz Wanderung verbindet kulinarische Anlaufstellen Creativ Picture 19.07.2026, 16:00 Uhr

i Die 27 Teilnehmer der Naturgenuss-Wanderung machten an fünf gastronomischen Anlaufstellen in und um Linz halt. Heinz-Werner Lamberz

Wandern und kulinarische Genüsse verbinden sich im neuesten Projekt der Linzer Tourist-Information und des Naturgenuss-Netzwerks. Auf zwölf Kilometern konnten sich die Teilnehmer an fünf Snackstationen über regionale Köstlichkeiten freuen.

Die Tourist-Information der Stadt Linz hat zusammen mit dem Naturgenuss-Netzwerk der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied ein neues Angebot geschaffen: eine Wanderung, zwölf Kilometer lang, bei der touristische und fünf gastronomische Stationen rund um Linz angelaufen werden.







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