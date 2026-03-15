In der Neuwieder Gastroszene tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon quasi eine Institution. Wir werfen regelmäßig einen Blick darauf, was sich hier tut und wer dahinter steckt.
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„Wir haben da draußen die schönste Golfklubterrasse Deutschlands“, stellt Felix Weber fest, während sein Blick über das Neuwieder Becken fällt. Hoch über Heimbach-Weis, mitten im Grün des Golfclubs Rhein-Wied, liegt das Speiselokal, das der 30-Jährige selbstbewusst nach sich selbst benannt hat: Felix Golfrestaurant Gut Burghof.