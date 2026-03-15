Gastronomie in Neuwied Wanderer und Radler sind im Golfrestaurant willkommen Maja Wagener 15.03.2026, 12:00 Uhr

i Gastronom Felix Weber (Mitte) wird tatkräftig von seinen Eltern unterstützt. Während Mutter Sylvia (links) in der Küche mitarbeitet, stellt sich Vater Stefan gerne mal an die Theke. Jörg Niebergall

In der Neuwieder Gastroszene tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon quasi eine Institution. Wir werfen regelmäßig einen Blick darauf, was sich hier tut und wer dahinter steckt.

„Wir haben da draußen die schönste Golfklubterrasse Deutschlands“, stellt Felix Weber fest, während sein Blick über das Neuwieder Becken fällt. Hoch über Heimbach-Weis, mitten im Grün des Golfclubs Rhein-Wied, liegt das Speiselokal, das der 30-Jährige selbstbewusst nach sich selbst benannt hat: Felix Golfrestaurant Gut Burghof.







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