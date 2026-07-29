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Vierfache Mutter leidet an Folgen von Hirntumoren
Süßer Nachzügler: Nuray Köse hat drei erwachsene Kinder sowie einen fünfjährigen Sohn. Ihr großer Wunsch ist, ihn durch das spez
Süßer Nachzügler: Nuray Köse hat drei erwachsene Kinder sowie einen fünfjährigen Sohn. Ihr großer Wunsch ist, ihn durch das spezielle Medikament noch möglichst lange und bei vollem Bewusstsein begleiten zu können.
Edanur Köse

Zweimal wurden Nuray Köse Hirntumore entfernt, zweimal kämpfte sie sich zurück. Doch nun leidet sie an den Folgen von Krebs und Operationen. Ein spezielles, aber teures Medikament könnte der vierfachen Mutter mehr Lebensqualität geben. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Edanur Köse ihre Mutter Nuray beschreiben soll, entwirft die 24-Jährige das Bild einer aktiven, hilfsbereiten 44-Jährigen, die ihre vier Kinder über alles liebt und in ihrem Beruf als Altenpflegerin, Praxisanleiterin und Pflegegutachterin aufgeht.
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