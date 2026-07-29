Zweimal wurden Nuray Köse Hirntumore entfernt, zweimal kämpfte sie sich zurück. Doch nun leidet sie an den Folgen von Krebs und Operationen. Ein spezielles, aber teures Medikament könnte der vierfachen Mutter mehr Lebensqualität geben.
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Wenn Edanur Köse ihre Mutter Nuray beschreiben soll, entwirft die 24-Jährige das Bild einer aktiven, hilfsbereiten 44-Jährigen, die ihre vier Kinder über alles liebt und in ihrem Beruf als Altenpflegerin, Praxisanleiterin und Pflegegutachterin aufgeht.