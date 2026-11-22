Fish & Chips statt Bratwurst Vettelschoß feiert Weihnachten wieder auf britische Art Creativ Picture 22.11.2026, 14:00 Uhr

i Die Sparkling Ladies im feschen Weihnachtskostüm begeisterten mit ihrer Musik die Gäste des „Little Britain Inn“. Heinz-Werner Lamberz

Fish & Chips, Scones, Gin und jede Menge Bier: Das Little Britain Inn in Vettelschoß lockt erneut mit britischen Weihnachtsklassikern, gemütlicher Atmosphäre und einer ordentlichen Portion Christmas-Feeling.

Wieder „very British“ gaben sich Gary und Monika Blackburn mit ihrem Team beim Weihnachtsmarkt im „Little Britain“ auf der Rheinhöhe in Vettelschoss. Nachdem der Start am Freitag durch den anhaltenden Regen nicht ganz den gewünschten Erfolg hatte, zeigte sich der Samstag als durchschlagend.







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