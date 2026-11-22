Fish & Chips, Scones, Gin und jede Menge Bier: Das Little Britain Inn in Vettelschoß lockt erneut mit britischen Weihnachtsklassikern, gemütlicher Atmosphäre und einer ordentlichen Portion Christmas-Feeling.
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Wieder „very British“ gaben sich Gary und Monika Blackburn mit ihrem Team beim Weihnachtsmarkt im „Little Britain“ auf der Rheinhöhe in Vettelschoss. Nachdem der Start am Freitag durch den anhaltenden Regen nicht ganz den gewünschten Erfolg hatte, zeigte sich der Samstag als durchschlagend.