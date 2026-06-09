Bürokratie-Wahnsinn Verstoß gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit Sabine Nitsch 09.06.2026, 12:00 Uhr

i Dieter Tentler ärgert sich über den kaum mehr nachvollziebaren bürokratischen Aufwand. Sabine Nitsch

Der Diplom-Verwaltungswirt im Ruhestand, Dieter Tentler, hat akribisch beleuchtet, welchen bürokratischen und teuren Kraftakt ein „Bagatellbescheid“ in Höhe von 77 Cent nach sich zieht. Er kostet die Verwaltung bis zu 10 Euro.

. Dieter Tentler aus Erpel ist Diplom-Verwaltungswirt im Ruhestand. Er kennt die Abläufe in Verwaltungen, die Bürger häufig kaum nachvollziehen können, die sie letztlich über Steuern aber auch noch bezahlen müssen. Auch er kann vor dem Hintergrund der bürokratischen Regelungswut, mit der er konfrontiert wurde, nur noch mit dem Kopf schütteln.







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