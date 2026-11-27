Es gibt viel zu beachten, wenn Ehrenamtliche Großveranstaltungen stemmen. In Windhagen etwa wurde die KG Wenter Klaavbröder bei der Mädchen- und der Herrensitzung mit Hürden konfrontiert. Wenn die Bürokratie zu viel wird, müssen einige aufgeben.
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Wenn Ehrenamtliche große Veranstaltungen wie Karnevalssitzungen oder -züge, Gewerbeschauen, oder Stadtfeste organisieren, treffen hohe bürokratische Hürden und wirtschaftliche Risiken häufig auf geringe Erfahrungen und die nur begrenzte Zeit, die die Organisatoren zur Verfügung haben.