Nicht nur in Windhagen Thema Vereine brauchen Unterstützung bei der Bürokratie Sabine Nitsch 27.11.2026, 12:47 Uhr

i Johannes Stein ist Vorstandsmitglied beim Junggesellenklub „Gemütlichkeit“ Waldbreitbach, der Verein veranstaltet „Wied in Flammen“ seit 75 Jahren. Er kennt die Hürden der Bürokratie nur zu gut. Justin Buchinger

Es gibt viel zu beachten, wenn Ehrenamtliche Großveranstaltungen stemmen. In Windhagen etwa wurde die KG Wenter Klaavbröder bei der Mädchen- und der Herrensitzung mit Hürden konfrontiert. Wenn die Bürokratie zu viel wird, müssen einige aufgeben.

Wenn Ehrenamtliche große Veranstaltungen wie Karnevalssitzungen oder -züge, Gewerbeschauen, oder Stadtfeste organisieren, treffen hohe bürokratische Hürden und wirtschaftliche Risiken häufig auf geringe Erfahrungen und die nur begrenzte Zeit, die die Organisatoren zur Verfügung haben.







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