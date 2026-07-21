Neuwieder Familienhilfe
Unregelmäßigkeiten: Landesamt überprüfte „Meilenstein“
In der Neuwieder Hermannstraße ist die Familienhilfe „Meilenstein" ansässig.
In der Neuwieder Hermannstraße ist die Familienhilfe „Meilenstein" ansässig.
Rainer Claaßen

Die Familienhilfe „Meilenstein“ steckt in der Insolvenz. Verzögerte Zahlungen der Jugendämter sollen der Grund gewesen sein, doch gab es diese wirklich? Die pädagogische Arbeit des Trägers soll aber bei allen sonstigen Unklarheiten gut gewesen sein.

Lesezeit 1 Minute
Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe „Meilenstein“ in Neuwied ist insolvent, und über eine Kommunikationsagentur hatte das Unternehmen verzögerte Zahlungen durch die Jugendämter als Grund für die Zahlungsunfähigkeit genannt. Sowohl das Jugendamt der Stadt Neuwied als auch das des Landkreises teilten auf Rückfrage allerdings mit, dass die vereinbarten Zahlungsziele eingehalten worden seien.
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