Historische Bücherschätze Unkeler entdeckt Rezeptbuch aus 1797 im Regal Sabine Nitsch 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Daniel Bockshecker hat die uralten Bücher in seinem Regal gefunden. Vor 30 Jahren hatte der Opa sie seinem Enkel geschenkt. Sabine Nitsch

Der spanische König war vor etwa 300 Jahren in Unkel, um den Heiligen Pantaleon zu bitten, seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Aus Dankbarkeit stiftet er ein Gesangbuch, das Daniel Bockshecker nun wiederentdeckt hat – genau wie ein Rezeptbuch.

Einen kleinen Schatz hat Daniel Bockshecker (46) in seinem Bücherregal wieder entdeckt. Vor mehr als 30 Jahren hatte Opa Heinrich Bockshecker dem Enkel zwei alte Bücher geschenkt, weil er wusste, wie sehr der sich für „Altertümchen“ begeistert. Die Bücher gerieten in Vergessenheit.







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