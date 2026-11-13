Historische Bücherschätze 
Unkeler entdeckt Rezeptbuch aus 1797 im Regal
Daniel Bockshecker hat die uralten Bücher in seinem Regal gefunden. Vor 30 Jahren hatte der Opa sie seinem Enkel geschenkt.
Daniel Bockshecker hat die uralten Bücher in seinem Regal gefunden. Vor 30 Jahren hatte der Opa sie seinem Enkel geschenkt.
Sabine Nitsch

Der spanische König war vor etwa 300 Jahren in Unkel, um den Heiligen Pantaleon zu bitten, seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Aus Dankbarkeit stiftet er ein Gesangbuch, das Daniel Bockshecker nun wiederentdeckt hat – genau wie ein Rezeptbuch.

Lesezeit 3 Minuten
Einen kleinen Schatz hat Daniel Bockshecker (46) in seinem Bücherregal wieder entdeckt. Vor mehr als 30 Jahren hatte Opa Heinrich Bockshecker dem Enkel zwei alte Bücher geschenkt, weil er wusste, wie sehr der sich für „Altertümchen“ begeistert. Die Bücher gerieten in Vergessenheit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren