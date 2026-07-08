Engerser radelt nach Peking Tom Steffens ist zurück vom großen Abenteuer Jörg Niebergall 08.07.2026, 15:00 Uhr

i Rückkehr in den Alltag: Tom Steffens steht nach seiner großen Tour vor dem Engerser Schloss. Tom Steffens

Ein Jahr, ein Fahrrad, die halbe Welt: Tom Steffens kehrt voller Geschichten von seiner großen Tour nach Engers zurück. Und: Am Wegesrand ist ihm auch die Liebe begegnet.

Manche Menschen kommen nach einem Jahr Auszeit mit einem Koffer voller Souvenirs zurück. Tom Steffens bringt stattdessen 23.000 geradelte Kilometer, unzählige Geschichten, jede Menge neue Freundschaften und eine neue Liebe mit nach Hause. Der 26-Jährige aus Engers hat seine außergewöhnliche Fahrradreise rund um den halben Globus beendet und wurde jetzt dort fotografiert, wo alles begann: vor dem Engerser Schloss.







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