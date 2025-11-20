Syrisches Restaurant sorgt in Neuwied für Begeisterung

Das traditionell syrische Restaurant Imota erreichte mit einem Auftritt in der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ vor etwa zwei Jahren ein Millionenpublikum. Wie ist es dem Betrieb seitdem ergangen? Inhaber Rodi Razoqi hat mit uns über die Nachwirkungen gesprochen.
Lesezeit 3 Minuten
Syrische Küche gilt bei vielen als die beste im Vorderen Orient. Mit ihrer reichen Gewürz- und Gemüseauswahl begeistert sie Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer zugleich. Neuwiederinnen und Neuwieder, sich an die syrische Kost herantasten wollen, finden im arabischen Restaurant Imota einen Anlaufpunkt.