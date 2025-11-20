Auftritt bei "Mein Lokal, dein Lokal" Syrisches Restaurant sorgt in Neuwied für Begeisterung 20.11.2025, 10:07 Uhr

i Rodi Razoqi, Inhaber des Imota-Restaurants, hilft selbst noch oft in der Küche aus. In dem Lokal in der Wilhelm-Leuschner-Straße wird syrische Hausmannskost angeboten, die zum Großteil frisch zubereitet wird. Viktoria Schneider

Das traditionell syrische Restaurant Imota erreichte mit einem Auftritt in der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ vor etwa zwei Jahren ein Millionenpublikum. Wie ist es dem Betrieb seitdem ergangen? Inhaber Rodi Razoqi hat mit uns über die Nachwirkungen gesprochen.

Syrische Küche gilt bei vielen als die beste im Vorderen Orient. Mit ihrer reichen Gewürz- und Gemüseauswahl begeistert sie Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer zugleich. Neuwiederinnen und Neuwieder, sich an die syrische Kost herantasten wollen, finden im arabischen Restaurant Imota einen Anlaufpunkt.







