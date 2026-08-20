Viele Internationale Spezialitäten gab es vier Tage auf dem Neuwieder Marktplatz. Doch bei der Premiere des Streetfood-Festivals blieb der große Besucheransturm aus. Dennoch sehen die Veranstalter Potenzial und planen schon eine Wiederholung.
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Vier Tage Burger, Tacos, Falafel, Cocktails und allerlei sonstige kulinarische Verlockungen gab es auf dem Marktplatz: Eigentlich sollte es, das richtige Rezept für ein erfolgreiches Streetfood-Festival sein. Doch eine wichtige Zutat spielte nicht so richtig mit: das Wetter.