Überschaubarer Besucherandrang
Streetfood-Festival in Neuwied von Hitze ausgebremst
Leckere Fleischspieße aus Südamerika schmeckten den Besuchern.
Leckere Fleischspieße aus Südamerika schmeckten den Besuchern.
Jörg Niebergall

Viele Internationale Spezialitäten gab es vier Tage auf dem Neuwieder Marktplatz. Doch bei der Premiere des Streetfood-Festivals blieb der große Besucheransturm aus. Dennoch sehen die Veranstalter Potenzial und planen schon eine Wiederholung.

Lesezeit 2 Minuten
Vier Tage Burger, Tacos, Falafel, Cocktails und allerlei sonstige kulinarische Verlockungen gab es auf dem Marktplatz: Eigentlich sollte es, das richtige Rezept für ein erfolgreiches Streetfood-Festival sein. Doch eine wichtige Zutat spielte nicht so richtig mit: das Wetter.
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