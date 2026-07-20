Niedrigwasser und Hitze machen auch Fischen das Leben schwer. Wie ist die Situation im Kreis Neuwied? Wir haben bei der SGD Nord und dem Veterinäramt nachgefragt.
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Anhaltende Sommerhitze und ausbleibende ergiebige Niederschläge sorgen auch im Landkreis Neuwied für eine zunehmend angespannte Lage an Flüssen, Bächen und Seen. Während in anderen Regionen Deutschlands bereits von Fischsterben berichtet wird, liegen dem Veterinäramt der Kreisverwaltung derzeit keine Meldungen über größere Vorfälle vor.