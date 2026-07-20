Behörden aktuell zur Situation Sterben Fische im Kreis Neuwied wegen Niedrigwasser? Jörg Niebergall 20.07.2026, 06:00 Uhr

i Weil es seit Wochen nicht regnet, aber sehr heiß ist, steht das Wasser im Rhein sehr niedrig. Dazu erwärmt es sich, was den Sauerstoffgehalt deutlich senkt. Das ist für Fische und andere Lebewesen eine Gefahr. Jörg Niebergall

Niedrigwasser und Hitze machen auch Fischen das Leben schwer. Wie ist die Situation im Kreis Neuwied? Wir haben bei der SGD Nord und dem Veterinäramt nachgefragt.

Anhaltende Sommerhitze und ausbleibende ergiebige Niederschläge sorgen auch im Landkreis Neuwied für eine zunehmend angespannte Lage an Flüssen, Bächen und Seen. Während in anderen Regionen Deutschlands bereits von Fischsterben berichtet wird, liegen dem Veterinäramt der Kreisverwaltung derzeit keine Meldungen über größere Vorfälle vor.







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