Nanu, sind wir hier in Hollywood gelandet? Diesen Eindruck hätten Besucher der Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel bekommen können, schließlich haben sich die Zehntklässler bei einem außergewöhnlichen Filmprojekt mächtig ins Zeug gelegt.
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Roter Teppich, Fingerfood, Meet-and-Greet mit den Darstellerinnen und Darstellern, Fotospot, Livemusik und schließlich die große Premiere auf der Riesenleinwand: Für einen Abend verwandelte sich die Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel in ein kleines Hollywood.