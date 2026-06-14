Hollywood-Filmprojekt in Unkel Stefan-Andres-Realschule plus rollt roten Teppich aus Jörg Niebergall 14.06.2026, 11:14 Uhr

i Nach der Uraufführung der Jugendserie wurde an der Realschule ausgelassen bei einer After-Show-Party gefeiert. Jörg Niebergall

Nanu, sind wir hier in Hollywood gelandet? Diesen Eindruck hätten Besucher der Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel bekommen können, schließlich haben sich die Zehntklässler bei einem außergewöhnlichen Filmprojekt mächtig ins Zeug gelegt.

Roter Teppich, Fingerfood, Meet-and-Greet mit den Darstellerinnen und Darstellern, Fotospot, Livemusik und schließlich die große Premiere auf der Riesenleinwand: Für einen Abend verwandelte sich die Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel in ein kleines Hollywood.







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