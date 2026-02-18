Bedenken wurden abgewiesen Stadt Neuwied hält am Bauprojekt in Heddesdorf fest Viktoria Schneider 18.02.2026, 10:13 Uhr

i Am Raiffeisenring (hier ein Archivbild) soll ein neues Wohngebiet entstehen. Einwände aus der Bevölkerung zu dem Projekt wies die Stadt ab. Jörg Niebergall (Archiv)

Neuwied erhält ein neues Wohngebiet. Nachdem der Stadtrat schon im Jahr 2024 das Projekt im Stadtteil Heddesdorf beschlossen hatte, durften Bürger und Behörden nun ihre Bedenken äußern. Das Ergebnis: Alles verläuft nach Plan.

An der Ecke Raiffeisenring/Ringstraße/Sohler Weg in Neuwied sollen neue Wohnhäuser entstehen. Die Weichen dafür stellte der Stadtrat schon 2024. Nach der Aufstellung des Bebauungsplans durften dann Bürger und Behörden Stellung beziehen. Jetzt entschied die Stadt: Alle Einwände werden abgewiesen, das Projekt kann wie geplant starten.







