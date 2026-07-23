Zum mutmaßlichen Totschlag an einer 75-jährigen Seniorenheim-Bewohnerin in Neuwied-Oberbieber gibt die Staatsanwaltschaft weitere Informationen bekannt. Der tatverdächtige 80-jährige Ehemann der Frau schweigt jedoch weiterhin.
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Der mutmaßlich gewaltsame Tod einer 75-jährigen Frau in einem Seniorenheim in Oberbieber erschüttert die Bewohner des Neuwieder Stadtteils. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt weiterhin gegen ihren 80-jährigen Ehemann wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.